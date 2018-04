Allerta terrorismo, il Comitato per gli immigrati: «Segnalateci in forma anonima eventuali cellule»

Genova - «Abbiamo saputo della presenza dei jihadisti in fuga, sospettati di preparare un attentato a Genova, per esattezza al grande Centro commerciale Fiumara. L'abbiamo detto 2 anni fa, quando ci era giunta una segnalazione che portò all'arresto di 4 kosovari che minacciavano di uccidere Papa Francesco, e lo ripetiamo, segnalateci le cellule in Liguria, siamo tutti in pericolo. Invitiamo la Comunità islamica a segnalare, anche in forma anonima, eventuali cellule terroristiche in Liguria, scrivendo a matikj.aleksandra@gmail.com»: a lanciare l'appello è Aleksandra Matikj, la Presidentessa del "Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione".



«Ci avvisarono in effetti di alcuni estremisti islamici in Liguria – ricorda Matikj – che abbiamo segnalato al Governo, Ministro Angelino Alfano e Papa Francesco. Dopo pochi giorni furono arrestati 4 kosovari tra Savona, Brescia e Vicenza. Saremo più che lieti di dare nuovamente un supporto alle nostre Autorità ed al popolo Ligure affinché si possa tornare a respirare un clima di serenità e tranquillità tra la gente. Perché pensiamo che l'ISIS sia una grande minaccia anche in Liguria e che siamo tutti esposti ai loro attacchi spietati».