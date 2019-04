Allontanato da casa, torna violando un provvedimento del tribunale: accoltellato dall´ex moglie

Genova - Incurante del divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai figli, un uomo si sarebbe presentato a casa per portare via alcune cose. A quel punto però - dopo una lite furibonda - la donna lo avrebbe accoltellato a un braccio.



La vicenda - I fatti si sono verificati la scorsa notte in via Lungo Polcevera, a Pontedecimo. Immediato l'intervento dei carabinieri, che - fermato l'uomo per strada con il braccio sanguinante - gli hanno subito chiesto spiegazioni, sentendosi rispondere che la ferita fosse dovuta a una brutta caduta. Dopo averne preso le generalità ed essere riusciti a risalire alla sua identità - e, con lei, al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare - i militari hanno deciso di predisporre alcune verifiche ulteriori presso la casa della ex moglie, la quale al loro arrivo ha raccontato di aver ferito l'ex marito, al termine di una lite sorta a seguito della violazione del divieto di avvicinarsi.

Entrambi gli ex coniugi sono subito stati denunciati: nelle prossime ore verranno ascoltati i tre figli della coppia per cercare di ricostruire l'accaduto.