Alluvione 2011, rinviata la sentenza: udienza prevista il 12 aprile

A processo oltre l'e sindaco Marta Vincenzi anche altre cinque persone

Genova - Il 12 aprile è prevista una seconda udienza per il processo ai sei imputati per l'alluvione di Genova del 4 novembre 2011: nello stesso giorno uscirà anche il verdetto finale. Lo ha detto il presidente della quarta sezione penale della Cassazione, Giacomo Fumu, prima di una pausa del processo, al termine della requisitoria del pg Tomaso Epidendio. A processo oltre all’ex sindaco Marta Vincenzi (condannata a cinque anni in primo e secondo grado), ci sono l'ex assessore alla Protezione Civile del Comune Francesco Scidone e altri tre dirigenti comunali.



Pene - Intanto per quanto riguarda il “trattamento sanzionatorio” il Procuratore generale della Cassazione ha richiesto un processo d’appello bis e ha sottolineato «che rimane confermata la responsabilità nel disastro e negli omicidi colposi nei confronti dell'ex sindaca di Genova, Marta Vincenzi, per la quale ad avviso del Pg la «colpevolezza si cristallizza».