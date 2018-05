L'assessore alla Sicurezza: «Manca un documento ufficiale»

Genova - Nel pomeriggio di ieri a Tursi si è tenuto un incontro per chiarire quanto sta accadendo oramai da diverso tempo in via San Lorenzo. «Il questore e le forze dell'ordine stanno attuando una politica della legalità a 360 gradi» precisa Stefano Garassino.



Una situazione che non va amalgata con le attività illegali che l'amministrazione sta contrastando in altre aree del Centro Storico. «Ovviamente chi sta a San Lorenzo non è lontanamente paragonabile agli abusivi del Porto Antico» precisa l'assessore alla Sicurezza. «Però, tutt'oggi manca un documento ufficiale che li renda ufficiosamente e ufficialmente adatti a stare in via San Lorenzo».



Un mese di tempo per gestire questa "patata bollente". «Occorre che l'assessorato al Commercio trovi una soluzione legale, affinché si possa trovare un'ufficialità di questi banchetti che sono assolutamente pregevoli e un valore aggiunto alla città a livello turistico. Abbiamo dato un mese di tempo, nel frattempo parlerò al questore e ai nostri della municipale. Questo periodo di stand-by consentirà un percorso legale, dopodiché ripartiremo con i controlli per sanzionare chi non fa parte di questo circuito» conclude Garassino.