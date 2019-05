Amt, a Genova la sperimentazione di un filobus da 24 metri

Il mezzo prevede una capienza da 180 posti, estendibili a 200

Genova - Amt sperimenta un bus da 24 metri full electric: si tratta di un primo collaudo a livello nazionale per un filobus di queste dimensioni, non essendo questa misura omologata in Italia.



Presenza - Il filobus sarà a Genova dal 6 al 9 maggio: l’allestimento del mezzo pubblico 24 metri prevede una capienza di 180 posti (estendibili a 200, a seconda della configurazione del mezzo). Ha due parti snodate che collegano tre casse; le ruote posteriori dell’ultimo asse sono sterzanti per contenere il raggio di curvatura di un mezzo così lungo. Il bus è dotato di una tecnologia “In motion charging”, durante la marcia collegato alla linea aerea, il mezzo ricarica le batterie installate a bordo che gli permettono di effettuare anche lunghi tratti scollegato alla rete.



Assi - «Amt è un’azienda che vuole sempre conoscere e approfondire le novità che il mercato del trasporto pubblico offre – ha dichiarato Marco Beltrami Amministratore Unico di Amt – vogliamo fare sperimentazioni perché solo in questo modo si colgono nuove idee, opportunità e si può proseguire nel processo di trasformazione avviato. Metteremo a disposizione del Ministero i risultati per le opportune valutazioni».



Mobilità - «Amt vuole essere un laboratorio delle nuove tecnologie - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - come città possiamo dimostrare di fare grandi cose, inoltre bisogna pensare che un mezzo di questo tipo consentirebbe di ottimizzare i costi e l'utilizzo del personale nell'ottica di una riconversione industriale che ci permetterà di mettere in pratica tutte le strategie del Pums, il piano della mobilità urbana».