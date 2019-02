AMT apre il primo Point a Palazzo Ducale: biglietteria e punto informativo.

Siglata con IREN una partnership innovativa per ampliare la presenza sul territorio

Genova - Si scrive AMT Point, si legge in molti modi diversi: biglietteria in pieno centro, punto di incontro per i clienti e i cittadini che avranno l'azienda a portata di mano, centro informativo per i turisti alla scoperta della città con il trasporto pubblico.



L’apertura di questo nuovo punto AMT, disponibile da oggi pomeriggio, rientra nella strategia, già avviata dall’azienda, di lavorare più vicini al cliente, in un’ottica concreta di facilitazione al dialogo e all’incontro. Non a caso la scelta è caduta sulla prestigiosa location di Palazzo Ducale: un punto fortemente attrattivo, centralissimo, fulcro della cultura cittadina e snodo strategico per i tanti cittadini e turisti che si muovono in città.



Nel nuovo AMT Point verranno svolte sia attività di vendita sia di informazione al cliente.



All’interno del Point, facilmente accessibile grazie alla pedana inclinata, sono installate sei postazioni: due dedicate al servizio clienti e quattro alla vendita.



La scelta di questa nuova apertura rientra nella strategia complessiva di facilitazione della relazione con il cliente che si è concretizzata in questi ultimi mesi in diverse azioni:



una spinta decisa verso il canale online, con la possibilità di acquistare diversi titoli di viaggio direttamente dal negozio virtuale di AMT sfruttando i canali telematici, semplici e immediati: su questo punto si sono già registrati diversi riscontri nel gradimento da parte dei clienti, nel 2018 il 26% dei 50mila abbonati annuali, vale a dire 13mila, sono stati acquistati o rinnovati online;

portare l’azienda dove sono le persone, incontrare cittadini e turisti realizzando l’apertura di un nuovo punto in centro, facile da raggiungere, funzionale e moderno. Grazie al supporto dell’Amministrazione e all’accoglienza di Palazzo Ducale, il primo AMT Point del centro è oggi realtà.

La strategia di AMT di facilitare la relazione con la clientela si arricchisce di nuove opportunità anche grazie all’innovativa partnership commerciale siglata con IREN Luce Gas e Servizi.



Un accordo innovativo che inaugura un nuovo modo di offrire servizi sul territorio. Grazie alla diffusa presenza di IREN, i cittadini potranno trovare AMT anche presso alcuni sportelli dell’azienda multiservizi genovese. Dal 1° aprile gli sportelli IREN di via Santi Giacomo e Filippo e di via Giotto a Sestri Ponente cominceranno a svolgere anche attività di vendita degli abbonamenti AMT, prime emissioni e rinnovi. Nei mesi successivi si arricchiranno le possibilità di acquisto. Un modo nuovo per AMT di raggiungere i propri clienti.



L’accordo prevede anche la possibilità per IREN Luce Gas e Servizi di offrire sconti significativi sugli abbonamenti AMT a quanti sceglieranno l’azienda per la fornitura di Gas ed Elettricità aprendo nuove utenze.



“L'apertura del nuovo AMT Point a Palazzo Ducale rappresenta la volontà di questa amministrazione di essere vicina ai cittadini, di fare sistema fra le eccellenze genovesi quali sono Palazzo Ducale e AMT - sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di Genova - Sulla stessa linea è l’innovativo accordo fra AMT e IREN che porterà facilitazioni ai genovesi, economiche e logistiche. Anche in questo caso società in qualche modo legate a questa amministrazione provano a dialogare e a cercare soluzioni vantaggiose per tutti i cittadini”.



“Gli abbonamenti online crescono anno su anno e ci danno soddisfazione, ma non dimentichiamo l'importanza del contatto diretto, fisico con i nostri clienti - dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT - Vogliamo facilitare sempre più la relazione e facilitare vuol dire andare a mettere punti di contatto dove è la gente, dove sono i cittadini e i turisti. Palazzo Ducale ci è sembrata la scelta perfetta per il nuovo AMT Point. Vicino ai cittadini e vicino ai turisti. Un luogo in cui illustrare l'offerta di AMT e svolgere le principali attività di biglietteria. L'accordo con IREN ci consentirà poi, oltre a interessanti promozioni, di ampliare il numero di luoghi in cui i cittadini potranno comprare gli abbonamenti”.



“Oggi inauguriamo una nuova opportunità concreta e tangibile per i clienti-cittadini che abitano nei nostri territori e di cui ci prendiamo sempre più cura - dichiara Gianluca Bufo Amministratore Delegato di IREN Mercato - Abbiamo già affiancato ad una vasta gamma di offerte energetiche anche prodotti e servizi che rendono la vita di tutti noi più smart e confortevole. La partnership con AMT è un’evoluzione in tal senso: dà l’occasione di offrire un risparmio significativo per la sottoscrizione di un abbonamento annuale AMT e promuove l’utilizzo dei mezzi pubblici in un’ottica di incentivo alla mobilità sostenibile”.



Il nuovo AMT Point di Palazzo Ducale si aggiunge altri punti vendita già presenti sul territorio: la biglietteria all’interno della stazione metro di Brignole e i centri AMT di via Bobbio, via Avio e piazza Manin. L’orario di apertura nella fase iniziale sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.00. L’apertura del nuovo Point prevede lo spostamento del Servizio Clienti da via Bobbio alla centralissima nuova location.