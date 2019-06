Amt, arrivano venti nuovi bus

Gli autobus sono lunghi 10,5 metri, hanno 90 posti totali di cui 20 a sedere

Genova - Entra nel vivo il rinnovamento del parco mezzi di AMT con l’arrivo dei 20 nuovi bus Mercedes sono Euro 6, quindi a basso impatto ambientale.



Mezzo pubblico - Gli autobus sono lunghi 10,5 metri, hanno 90 posti totali di cui 20 a sedere. Sono dotati di pianale ribassato, pedana per l’accesso delle persone in carrozzella, porta centrale e porta posteriore scorrevoli, impianto di climatizzazione, telecamere per la videosorveglianza a bordo e conta passeggeri.



Comfort - L’arrivo dei 20 nuovi bus Mercedes rappresenta un importante passo avanti nel continuo processo di miglioramento del servizio di AMT. I nuovi mezzi, completate le pratiche di immatricolazione e collaudo, entreranno in servizio a partire dalle prossime settimane sulle linee 35, 35/ e 44 e saranno ospitati nella Rimessa Mangini.



Fondi - «I nuovi Mercedes Citaro da 10,5 metri che vengono presentati oggi sono finanziati interamente con risorse regionali, fanno parte di un pacchetto di 20 autobus che verrà consegnato nelle prossime settimane e si inquadrano nel processo di svecchiamento e potenziamento del parco mezzi di Amt - ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino - Regione Liguria si è attivata moltissimo per rendere più moderni, più sicuri e più

ecologici i bus dell'azienda genovese: sono infatti già 62 i nuovi autobus in servizio per le vie di

Genova acquistati da AMT grazie ai finanziamenti regionali».



Manutenzione - «Questi nuovi autobus, arrivati grazie alla fattiva collaborazione dell’assessore Gianni Berrino e ai finanziamenti regionali stanziati per lo svecchiamento del parco bus circolante a Genova, permetteranno di fornire un servizio sempre migliore ai cittadini e di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei genovesi - ha aggiunto Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità - Un servizio moderno, offerto con mezzi nuovi è non solo più attrattivo in termini di gradimento da parte di chi lo usa, ma anche più economico per la riduzione dei costi di manutenzione che i bus nuovi richiedono rispetto a quelli datati. Inoltre, è un passo avanti rispetto alla volontà di avvicinare nel breve termine l’età media della nostra flotta a quella europea».



Mercato - «Oggi è un momento importante nel processo di rilancio e trasformazione di AMT: abbiamo finora molto lavorato su innovazione, servizio e comunicazione, ora finalmente iniziamo ad agire sui mezzi, sulla sostanza della nostra prestazione - ha sottolineato Marco Beltrami, amministratore unico di AMT - Da questa settimana i cittadini potranno beneficiare di questi nuovi mezzi, di fascia alta di mercato e a basso impatto ambientale. Altri importanti inserimenti ci saranno nelle prossime settimane. Una svolta nel servizio che evidenzia ancor più le tante iniziative fatte e ci stimola a proseguire nel percorso avviato».