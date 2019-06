Amt, biglietterie di via Avio e Brignole chiuse: ecco i punti vendita aperti

Genova - Problemi diversi per due biglietterie Amt: in via Avio 9r a causa di un transennamento da parte dei vigili del fuoco della zona circostante, il punto vendita è stato temporaneamente chiuso, mentre in quella di Brignole/metro, i servizi dedicati alle rivendite sono sospesi per manutenzione dei locali.



L’azienda di trasporto pubblico locale ricorda che sono aperte al pubblico le biglietterie AMT di Palazzo Ducale (piazza Matteotti 30 r -Cortile Maggiore) e di via Bobbio 250r con il consueto orario continuato dalle ore 8.15 alle ore 16.00.