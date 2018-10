Amt, chi non paga il biglietto del bus può incorrere in conseguenze penali

Scattate le prime sei denunce dell'azienda nei confronti di altrettanti evasori seriali fraudolenti

Genova - «Una denuncia penale per gli evasori seriali»: è la strada che ha intrapreso Amt per contrastare l'evasione tariffaria.



Pena - Nei giorni scorsi sono stati denunciati i primi sei evasori per insolvenza fraudolenta, prevista dall'articolo 641 del codice penale. «Sappiamo che la procura ha già istradato i primi procedimenti - spiega l'amministratore unico di Amt Marco Beltrami - che per noi rappresentano un nuovo importante strumento dissuasivo per chi sceglie di non pagare un servizio creando un danno economico all'azienda e facendosi beffa degli altri genovesi». «Una volta può succedere, anche se non dovrebbe – sottolinea il vice sindaco Stefano Balleari – ma se l’intenzione è proprio quella di non pagare, si tratta di un comportamento che nuoce all’azienda e che va sanzionato anche per rispetto dei cittadini che pagano regolarmente il servizio».



Numeri - Alcuni dati sul fenomeno dell'evasione seriale stilati da Amt: il 3% dei sanzionati più frequenti (3.286 persone) è titolare di un terzo dei verbali non pagati, mentre l’8% (7.945 persone) della metà. Più in generale, solo il 20% dei sanzionati paga subito e un altro 5% nei giorni successivi. Nel 2017 le multe elevate sono state 112.809 e nel 2018 sono cresciute già del 17%. Sono 45 i turni di verifica giornaliera da parte di dipendenti Amt con qualifica di Polizia Amministrativa e quindi autorizzati a richiedere il documento di identità. Gli operatori sono dotati di Pos per facilitare il pagamento della sanzione a bordo.