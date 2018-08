Amt dà la caccia ai `portoghesi`: denuncia penale per chi non paga il biglietto

Genova - Da maggio ai primi di agosto il numero di evasori registrati dai controllori Amt è stato altissimo, tanto che lo scorso 24 luglio l'evasione ha superato il 30% durante una verifica serale a De Ferrari.



I provvedimenti - Contro gli scrocconi seriali, Amt ha deciso di preparare una controffensiva particolare: la denuncia penale per insolvenza fraudolenta. In questo modo, coloro che dovessero venir sorpresi più volte senza biglietto - oltre alla sanzione amministrativa prevista in questi casi - verrebbero anche denunciati penalmente, con il rischio di finire in carcere.

Quest'idea sarebbe venuta ai vertici di Amt da un precedente avvenuto a Imperia, dove il giudice avrebbe a condannato un alessandrino a un mese di reclusione e mille euro di multa per sette verbali mai pagati in tre mesi.