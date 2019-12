Amt, da lunedì stop ai mezzi gratis

Genova - Da lunedì 9 dicembre, alle 5 del mattino, verrà ripristinato il sistema tariffario per tutti i servizi di Amt. La decisione è stata presa considerata la cessata estrema emergenza venutasi a creare in città e nell’area metropolitana di Genova.



Nel periodo in cui il servizio Amt è stato a disposizione della cittadinanza in via gratuita ha fatto registrare un incremento dei passeggeri del 15%.



“Stiamo elaborando una completa revisione tariffaria con l’obiettivo di favorire la fidelizzazione rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici - spiega il Sindaco Marco Bucci -. Stiamo, inoltre, valutando ulteriori facilitazioni per gli abbonati Amt a fronte della decisione della gratuità assunta per la gestione dell’emergenza”.