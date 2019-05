Amt, doppia verifica in piazza Rotonda e Tommaseo

Genova - Doppia verifica intensiva per AMT: questa mattina, venerdì 10 maggio, i controlli si sono svolti in piazza Rotonda, a Borgoratti, e in piazza Tommaseo.



In piazza Rotonda, dalle ore 7.00 alle ore 9.00, otto Verificatori Titoli di Viaggio hanno controllato 153 passeggeri presso il capolinea della linea 44 e le fermate bus delle linee 85, 86, 87 e 584. Sono state riscontrate 12 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 7,84%.



La mattinata di controlli è proseguita poi in piazza Tommaseo dove, dalle 9.30 alle 11.45, dodici VTV hanno controllato 268 passeggeri presso le fermate delle linee 15, 36, 43 e 44..



13 le situazioni irregolari per un tasso di evasione pari al 4,85%. 5 dei 13 sanzionati hanno pagato l’oblazione di euro 41,50.