Amt, i controlli a De Ferrari: oltre il 30% il dato di evasione

Genova - Ieri sera, dalle 18.30 fino a mezzanotte, i controlli di Amt si sono svolti a De Ferrari con 16 verificatori Titoli di Viaggio impegnati prima in metropolitana e poi a presidiare le linee bus serali in transito, il tutto per non abbassare la guardia su un fenomeno che va tenuto costantemente sotto controllo, sia come forma di rispetto nei confronti dei tanti cittadini che viaggiano in regola sia come forma di lotta e deterrenza verso la brutta abitudine di alcuni di viaggiare senza biglietto.



Il dato dell’evasione sui bus, ieri sera, è stato pari a 32,6%. I numeri sono stati significativi: 270 passeggeri controllati ieri tra le 21.00 e mezzanotte, 63 sanzioni e 25 oblazioni pagate immediatamente ai VTV. Evasione appunto al 32,6%. Sono numeri che, in ogni caso, ci inducono a spingere ancora di più i controlli in ore e fasce diverse.



Il dato della metro serale (6,7%) è stato, invece, sostanzialmente in linea con il dato medio dell’evasione specifica della sotterranea. In questo caso 640 passeggeri controllati tra le 18.30 e le 21.00, 33 sanzioni e 10 oblazioni.



«Più insistiamo su questi controlli intensivi e più ci rendiamo conto di come il tema dell’evasione sia molto composito e vada affrontato con progetti mirati e diversificati - spiega Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT - In particolare, nei prossimi mesi svilupperemo la nostra campagna comportamentale, avviata nei giorni scorsi, per affrontare con linguaggi nuovi il tema dell’evasione».



«L’impegno continua secondo il programma condiviso - sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla mobilità Stefano Balleari - L’amministrazione è con l’azienda e sostiene queste imponenti attività di verifica perché è giusto che chi utilizza i mezzi pubblici paghi il servizio. Dobbiamo far passare sempre di più l’idea che i controlli ci sono, sono efficienti ed efficaci, è una forma di rispetto per quanti usufruiscono del servizio pubblico pagando correttamente».