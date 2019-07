Amt, presentati i nuovi bus Mercedes 18 metri

Genova - Presentati questa mattina da parte di Amt i nuovi mezzi pubblici: gli autobus Mercedes sono Euro 6, quindi a basso impatto ambientale, sono lunghi 18 metri, hanno oltre 150 posti totali di cui 41 a sedere. Sono mezzi estremamente moderni e di alta qualità in ogni loro aspetto, sono dotati di pianale ribassato, pedana per l’accesso delle persone in carrozzella, 4 porte (di cui 3 scorrevoli), impianto di climatizzazione, telecamere per la videosorveglianza a bordo e conta passeggeri.



L’arrivo dei 43 nuovi bus Mercedes 18m rappresenta un rilevante passo avanti nel continuo processo di miglioramento del servizio di AMT e di ammodernamento della flotta. I nuovi mezzi entreranno in servizio a partire dalle prossime settimane sulle linee 1, 7, 18 e 18/ e saranno ospitati nelle Rimesse di Cornigliano e Sampierdarena.



"Come da programma dopo avere presentato il mese scorso i nuovi Mercedes Citaro da 10,5 metri, oggi presentiamo i nuovi bus, sempre Mercedes Citaro, da 18 metri anch'essi finanziati con risorse regionali. Questi due mezzi fanno parte di un pacchetto di 43 autobus che entreranno in funzione nei prossimi giorni. Con quelli già in servizio e quelli in arrivo saliranno quindi a 125 i nuovi autobus acquistati da AMT grazie ai finanziamenti regionali che circoleranno per le vie di Genova. Il processo di svecchiamento e potenziamento del parco mezzi dell'azienda genovese e delle altre aziende del territorio, voluto fortemente da Regione Liguria, sta procedendo a passi spediti”, ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.



"Sono veramente soddisfatto per questa nuova tappa di ringiovanimento della flotta di AMT realizzata grazie alla collaborazione dell’assessore Berrino e ai finanziamenti erogati. L’arrivo di questi nuovi bus potrà migliorare ulteriormente il servizio con grande soddisfazione dei cittadini, apportando anche importanti benefici per l’azienda in termini di manutenzione. Tutto questo rafforza la scelta dell’Amministrazione di credere nel valore del trasporto pubblico come elemento di crescita e sviluppo della città”, ha sottolineato Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità del Comune di Genova.



“È un altro passaggio importante nel processo di rilancio e trasformazione di AMT. Si tratta di un intervento di ammodernamento della flotta consistente nei numeri e di alta qualità prestazionale. Questi interventi sui mezzi danno forza e consistenza alle tante iniziative di ammodernamento in corso in AMT, quali la nuova APP, e ci consentono di offrire ai genovesi un salto di qualità nell’accoglienza a bordo. Non ci fermiamo però qui: altri mezzi di misure diverse arriveranno ancora nelle prossime settimane e per altri sono in corso le gare. Ringrazio ancora una volta l’assessore Berrino e le sue strutture per tutto l’aiuto fornitoci”, ha dichiarato Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT.