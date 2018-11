Amt, progetto `Silver Bus` per una città a misura di anziani

Permettere agli over 65 di muoversi per sostenere il loro benessere fisico e psicologico

Genova - Amt, in accordo con Ospedali Galliera e Cieli, sigla l'accordo "Silver Bus" il cui scopo è rendere il servizio di trasporto pubblico più accessibile agli anziani. Capire innanzitutto quali siano le specifiche esigenze di mobilità per i cittadini over 65, successivamente intervenire sperimentalmente (anche attingendo a fondi europei) sul sistema di trasporto pubblico della città.



La base di partenza del progetto sono gli studi realizzati dal CIELI e i dati in possesso del Galliera. Il primo dato ad emergere è la necessità di un invecchiamento attivo per mantenere un certo benessere fisico e psicologico alle persone anziane. Nelle prossime settimane sarà individuato un gruppo campione di over 65 per testare i nuovi mezzi Amt e suggerire migliorie agli allestimenti interni. Inoltre proverà in anteprima la nuova App di Amt, in fase di upgrade, per far sì che la tecnologia sia utilizzabile da tutti.