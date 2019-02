AMT, scattano i controlli in tre vie del centro

Genova - Verificatori AMT in azione contemporaneamente in diversi punti del centro città per controllare fermate e capolinea bus: è stata questa la strategia adottata dall’azienda per la verifica intensiva settimanale che si è svolta ieri, mercoledì 27 febbraio.



Vie - 20 Verificatori Titoli di Viaggio, suddivisi in gruppi, hanno controllato in contemporanea, dalle 14.00 alle 17.00, il centro città in tre diversi punti: presso la fermata bus di via XX Settembre 2/Portoria a servizio delle linee 17/, 18, 20, 36, 37, 39, 40, 42 e 44, al capolinea della linea 17/ di via Ceccardi e presso il capolinea di via Dante delle linee 37 e 44. Nella tripla verifica sono stati controllati complessivamente 2.450 passeggeri. I 20 VTV di AMT hanno riscontrato 95 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 3,8%. 35 dei 954 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.



Luoghi - «In questa verifica abbiamo variato le modalità classiche dei controlli intensivi - dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT - Abbiamo scelto di operare in tre luoghi ravvicinati per contrastare chi, alla vista del Verificatore, cambia percorso. Il dato di oggi è un dato positivo che evidenzia l’efficacia dei controlli intensivi portanti avanti con continuità, in tutti i quartieri della città e con differenti modalità».