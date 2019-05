Amt, test Drive a Genova di un mega-filobus di 24 metri

Il mezzo prevede una capienza da 180 posti, estendibili a 200

Genova - Amt sperimenta un bus da 24 metri full electric: si tratta di un primo collaudo a livello nazionale per un filobus di queste dimensioni, non essendo questa misura omologata in Italia.



Presenza - Il filobus sarà a Genova dal 6 al 9 maggio: l’allestimento del mezzo pubblico 24 metri prevede una capienza di 180 posti (estendibili a 200, a seconda della configurazione del mezzo). Ha due parti snodate che collegano tre casse; le ruote posteriori dell’ultimo asse sono sterzanti per contenere il raggio di curvatura di un mezzo così lungo. Il bus è dotato di una tecnologia “In motion charging”, durante la marcia collegato alla linea aerea, il mezzo ricarica le batterie installate a bordo che gli permettono di effettuare anche lunghi tratti scollegato alla rete.



Assi - «Amt è un’azienda che vuole sempre conoscere e approfondire le novità che il mercato del trasporto pubblico offre – ha dichiarato Marco Beltrami Amministratore Unico di Amt – vogliamo fare sperimentazioni perché solo in questo modo si colgono nuove idee, opportunità e si può proseguire nel processo di trasformazione avviato. Metteremo a disposizione del Ministero i risultati per le opportune valutazioni».



Mobilità - «Non si tratta di un tentativo - ha detto il sindaco Marco Bucci - ma di una realtà che esiste in molti paesi europei. Non vedo perché non debba entrare in esercizio anche qui in Italia. Un mezzo di questo tipo consentirebbe di ottimizzare i costi e l’utilizzo del personale, nell’ottica di una riconversione industriale che ci permetterà di mettere in pratica tutte le strategie del Pums, il piano della mobilità urbana. Si tratta di una tecnologia veramente importante, 24 metri per un totale di 200 passeggeri trasportati, si può dire che è un tram che fa a meno delle rotaie. Viaggerà su corsia protetta, anche se ha una versatilità enorme. Potrebbe essere utilizzato sulle linee di forza del trasporto urbano. Cioè Brignole - Sampierdarena, levante, estremo ponente da Voltri all'aeroporto, anche in Valbisagno in aggiunta allo sky tram».