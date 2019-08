Amt, trovato senza biglietto minaccia i controllori: arrestato

Genova - Ieri mattina due controllori Amt sono saliti su un bus della linea 48 che, dopo aver sorpreso uno straniero privo di titolo di viaggio, hanno cercato di multarlo: peccato che - per tutta risposta - l'uomo ha reagito male, iniziando a minacciarli.



Il caso - Immediato l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Molassana, che - dopo aver individuato il soggetto - lo hanno scortato in caserma per le operazioni di foto-segnalamento. L'uomo è stato dunque identificato in un 57enne tunisino, già gravato da precedenti di Polizia per i reati di ingresso, soggiorno illegale nel territorio dello Stato e resistenza a pubblico ufficiale. In quest'occasione, l'uomo è stato deferito in stato di libertà per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, dunque - accertato il suo stato di irregolarità sul territorio nazionale - sono state avviate le procedure per l'emissione del provvedimento di espulsione.