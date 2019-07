Amt, verifica intensiva a Brignole: controllate anche le linee serali

Genova - Venerdì 19 luglio, si è svolta una verifica intensiva, dalle 19.00 alle 00.30, in piazza Verdi e al capolinea bus di viale Thaon di Revel. In questa verifica l’attenzione si è concentrata in particolar modo sulle linee serali a testimonianza dell’impegno continuo e prioritario di AMT nella lotta all’evasione tariffaria anche nelle situazioni più critiche.



I VTV, supportati da quattro agenti della Polizia Municipale, hanno controllato nella prima parte della verifica il capolinea bus di Thaon di Revel a servizio delle linee 14, 45, 82, 84, 356, 480 e 482; in serata, invece, i controlli si sono concentrati sulle linee serali 606, 607, 617 e 618. Le verifiche sono state effettuate sia a bordo bus (linee 606 e 607) sia alle fermate di piazza Verdi.



La presenza degli agenti di Polizia Municipale ha favorito e facilitato i controlli, anche nelle situazioni potenzialmente critiche.



Complessivamente sono stati 565 i passeggeri controllati, 87 le situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 15,4%. 24 degli 87 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.



«Le nostre verifiche intensive - dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – continuano anche alla sera. Per AMT il contrasto all’evasione non vuole essere un modo per fare facile cassa, ma è impegno quotidiano a far rispettare le regole di funzionamento del TPL. Ringraziamo ancora una volta la Polizia Municipale per il supporto che ci ha dato».



«La collaborazione tra Polizia Municipale ed AMT rappresenta un valore aggiunto per la città di Genova. – dichiara Stefano Balleari, Vicesindaco del Comune di Genova – e consente un contrasto efficace all’evasione. Queste iniziative si muovono nel solco del recupero di legalità su cui questa amministrazione è molto impegnata»