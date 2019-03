Anche a Genova `Trenta Ore Photo Marathon`

Genova - Trenta Ore Photo Marathon è il titolo della maratona fotografica organizzata da Italia Photo Marathon a sostegno di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in collaborazione con Trenta Ore per la Vita con il supporto di Melavi’ – Società Cooperativa Agricola Valtellinese - che prenderà il domenica 3 marzo in contemporanea in tutto il territorio italiano.



A Genova l’appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Caricamento, di fianco a Palazzo San Giorgio, dove sarà presente AISM, che con i suoi volontari accoglierà tutti coloro che vorranno prendere parte all’iniziativa.



La Trenta Ore Photo Marathon è aperta a tutti e con qualunque mezzo fotografico digitale: reflex, compatte, smartphone.



Testimonial della manifestazione è Lorella Cuccarini.