Anche esploratori e guide genovesi del Cngei a Cogoleto per ripulire la spiaggia

Genova - Domenica 18 novembre gli scout liguri del CNGEI, associazione scout laica, si sono dati da fare per lasciare le spiagge di Cogoleto un po' migliori di come le hanno trovate. I rover (così nello scautismo si chiamano i ragazzi tra i 16 e 19 anni) hanno dedicato il loro tradizionale appuntamento di inizio anno (chiamato CIR – corso di introduzione al roverismo) al volontariato, accorrendo in aiuto dei molti cittadini e degli stabilimenti balneari che hanno perso i propri beni, distrutti dalle mareggiate e dal forte vento del 29 ottobre.



La mattina, armati di guanti, sacchi e spirito di servizio hanno ripulito le spiagge colpite dalla forte mareggiata. Il lido presentava infatti numerosi detriti tra cui componenti di barche, automobili, tronchi di legno, ombrelloni da spiaggia, plastiche di ogni genere e carta.

I ragazzi hanno notato inoltre ingenti quantità di polistirolo, una plastica pericolosissima per l'ambiente marino in quanto leggera, galleggiante, idrorepellente ed indistruttibile. Ma non solo, infatti anche i bastoncini di plastica dei lecca lecca confondendosi con le fibre di legno rendono difficile la differenziata.



I rover hanno così costatato con i loro occhi come l'ambiente marino manifesti chiaramente i sintomi dell'incuria umana in questo melange di naturale ed artificiale.



Verso mezzogiorno l'Assessore del Comune di Cogoleto Umberto Buelli li ha raggiunti sul luogo per ringraziarli del loro contributo e per ribadire l'importanza del volontariato e della solidarietà, indispensabili nelle difficoltà e soprattutto dopo una calamità di questa portata.

Dopo aver dedicato la mattinata al servizio non può mancare la merenda, dal latino merere cioè meritare, perché dopo un lavoro ben fatto non c'è premio migliore di una buona slerfa di focaccia!



Gli scout ringraziano il Comune di Cogoleto per l'opportunità di servizio data alle ragazze e ai ragazzi dell’Associazione CNGEI (Associazione scout laica Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici italiani) provenienti dalle sezioni di Arenzano, Genova e La Spezia.