Animali domestici intrappolati in via Porro, gli inquilini stanno rientrando a prenderli

Genova - Entrano uno per volta, accompagnati dalla protezione civile: aspettano pazienti, davanti alle loro case vuote. Sono le vittime collaterali del dramma del Ponte Morandi, le famiglie che vivono nei palazzi sui cui grava il peso del viadotto pericolante.



Al momento l'organizzazione, approntata dal comune di Genova, sembra funzionare: c'è un registro, su cui tutte le persone coinvolte hanno appuntato i loro dati, che funge da elenco di prenotazione; si entra seguendo l'ordine di iscrizione.



Uno alla volta vengono portati negli appartamenti, impacchettano le loro cose ed escono il più in fretta possibile: quelli che hanno animali domestici ancora intrappolati nei palazzi hanno diritto a saltare la fila ed entrano per primi.



Nell'attesa sono tutti li, seduti sui muretti di via Fillak, nello stesso luogo in cui hanno trascorso il peggior Ferragosto della loro vita: tutti chiedono notizie, ai giornalisti e alle forze dell'ordine, sulla sorte che toccherà alle loro case.



«Abito in via Porro - dice uno di loro - non vorranno mica radere al suolo tutta la via»? La preoccupazione è fortissima e le parole di ieri del sindaco Marco Bucci, che per la verità ha fatto un ragionamento più complesso e ha parlato in termini di ipotesi, riecheggiano come una minaccia.



Intanto tutti sono stati sistemati, almeno nell'immediatezza dell'emergenza: c'è chi ha trovato posto da amici e parenti, chi è ospite in albergo. Nel medio periodo tutti avranno un tetto sopra la testa fornito dalle istituzioni ma la normalità è lontanissima. E' troppo presto per dirlo ma l'abbattimento di alcuni palazzi, almeno quelli più vicini al ponte, sembra inevitabile.