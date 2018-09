Annullata la condanna a 18 mesi di Briatore, l´ha deciso la Cassazione

Ci sarà un nuovo processo per l'omessa Iva all'importazione

Genova - Un nuovo processo d’appello per Flavio Briatore e altri tre coimputati, per reati fiscali relativi al megayacht Force Blue. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa. Infatti, la Cassazione ha annullato la condanna a 18 mesi emessa dalla Corte d’appello di Genova nel febbraio scorso.



Per una parte delle imputazioni, il concorso in fatture inesistenti, la terza sezione penale della Cassazione ha disposto un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Sempre come riporta Ansa ci sarà un nuovo processo, davanti alla Corte d'appello di Genova, che dovrà esaminare quelle relative all'omessa Iva all'importazione.