Annullato `Apertivo con lo stalker`, il Comune incalza: «Uso improprio del logo, valuteremo un´azione legale»

Genova - Nei giorni scorsi il polverone sollevato dall'evento "Aperitivo con lo stalker - Come incastrare un uomo (a norma di legge)" a Nervi ha fatto discutere non poco, e non solo il panorama genovese. Inizialmente annullato dall'Assessore regionale alle Pari opportunità Ilaria Cavo, in un secondo momento è stato appurato che l'evento in questione non fosse in realtà stato patrocinato né dal Municipio IX Levante né, tantomeno, dal Comune: proprio in virtù di questo, Palazzo Tursi sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale nei confronti di coloro che abbiano utilizzato impropriamente e senza autorizzazione il logo del Comune e del Municipio per l'evento in questione.



La polemica - La bufera sui social ha assunto fin da subito dimensioni impressionanti: dalle petizioni per annullarlo fino alle proteste delle associazioni femministe come dei circoli antiviolenza, "Aperitivo con lo stalker" è stato ufficialmente annullato ieri: un evento creato per dimostrare come le nuove leggi contro lo stalking e la violenza sulle donne siano pensate per incastrare gli uomini. Un tema tanto spinoso quanto sentito, per il quale le vittime di violenza si sono sentite una volta di troppo sole e incomprese e che, proprio per questo, non avrebbe potuto che far parlare. E molto.

Nel frattempo il Comune chiede al Municipio una maggiore rigidità di controlli sulla pubblicazione degli appuntamenti culturali, dal momento che la richiesta del patrocinio in questo caso pare che a Tursi non sia mai arrivata.