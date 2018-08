Ansaldo Energia, nella trasporto eccezionale da Genova Campi a Cornigliano

Genova - Ansaldo Energia tra la mezzanotte e l'una di sabato 18 agosto farà uscire dal proprio stabilimento di Campi un componente destinato allo stabilimento di Cornigliano per poi essere imbarcato su nave nei prossimi giorni. La destinazione finale de componente è il cantiere della centrale di Mornaguia (Tunisia).



«Questo trasporto eccezionale è reso possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni locali e nazionali e delle forze dell'ordine che, in un momento complesso e di emergenza come quello attuale, hanno espresso grande attenzione alle esigenze dell'azienda e della sua operatività: un segnale importante per continuare a lavorare nell'interesse dell'azienda, del suo indotto e della città», ha dichiarato in una nota Ansaldo Energia.