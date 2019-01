Antiterrorismo, chiesta l´archiviazione per tre imam: comportamenti al limite, ma nessuna prova

Genova - Il pubblico ministero Federico Manotti ha chiesto l'archiviazione per i tre imam indagati a Genova - insieme ad altre 10 persone - nel 2016 per terrorismo nell'ambito dell'inchiesta che aveva portato all'arresto di Mahmoud Jirad, il siriano che voleva tornare in Siria per combattere con l'Isis contro Assad. Jirad è stato già condannato dai giudici milanesi.



L'indagine - Nel mirino degli investigatori genovesi erano finiti anche altri tre imam: un albanese di 36 anni, predicatore del centro "Al Fajer" di piazza Durazzo (per gli investigatori era lui il punto di contatto con il giovane siriano), un marocchino di 35 anni (che secondo la Procura avrebbe abbracciato l'estremismo islamico creando la nuova moschea schermata e con parola d'ordine a Sampierdarena, dove lo stesso Jirad venne ospitato durante i suoi soggiorni in Liguria) e un tunisino di 25 anni (guida della moschea di via Castelli).

Per i tre gli indagati è stata chiesta l'archiviazione del caso: a quanto pare, infatti, in tutti i casi sussisterebbero comportamenti al limite della pericolosità sociale, ma pare non esserci nessuna prova concreta per portare avanti le accuse.