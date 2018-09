Appalti ferroviari in Liguria, rischiano circa 100 lavoratori

La protesta questa mattina davanti al Salone Nautico

Genova - A rischio il futuro di un centinaio lavoratori della Liguria degli appalti Fs. Questa mattina una delegazione ha manifestato il suo malcontento davanti al Salone Nautico di Genova.



Futuro - «Nella nostra regione, come nel resto d'Italia, l'esubero è stimato nel 20% degli organici - dicono le segreterie regionali Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti Ugl Fast all’Ansa - La società che gestisce le pulizie del trasporto regionale ha dichiarato 15 licenziamenti, per i quali siamo alle fasi finali del confronto, che al momento non prevede esiti positivi nonostante l'impegno dell'assessore regionale al lavoro».



Appalti - «La scadenza degli ammortizzatori rischia di produrre un serio dramma sociale - aggiungono - lasciando senza integrazioni salariali i lavoratori sospesi in contratto di solidarietà. Di conseguenza, le aziende appaltatrici anche in Liguria sarebbero costrette a dichiarare un centinaio di licenziamenti», hanno concluso.