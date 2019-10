Apre a Genova la ´Lavanderia di Papa Francesco´

Genova - L'invito di Papa Francesco di dare concretezza all'esperienza di grazia dell'Anno Giubilare della Misericordia è stato colto in tutta la sua forza.Inaugura oggi a Genova la "Lavanderia e il servizio docce di Papa Francesco", un servizio gratuito alle persone più povere e a quelle senza fissa dimora perché possano lavare, asciugare e stirare i propri indumenti, vestiti e coperte e provvedere alla igiene personale. Il gesto arriva dalla Comunità di sant'Egidio per giungere ad "un luogo e un servizio per dare forma concreta alla carità e al tempo stesso intelligenza alle opere di misericordia per restituire dignità a tante persone che sono nostri fratelli e sorelle, chiamati con noi a costruire una 'città affidabile' - come ha scritto in una nota card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa -. Nei locali adibiti a questo servizio ci saranno detersivi, ammorbidenti e detergenti per la persona oltre che lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro.