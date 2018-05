Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto

Genova - Un sub di 26 anni è stato colto da un malore: è successo stamattina mentre stava effettuando un’immersione nel relitto della Haven.



Ricovero - Il sub è stato trasportato sul porticciolo di Arenzano grazie a un gommone e successivamente trasferito al San Martino con un’ambulanza. Sono in corso le indagini da parte della Capitaneria di Porto per fare sulle sull’accaduto. Le attrezzature del sub sono state poste sotto sequestro. Complessivamente, dal 2015 ad oggi, i sub colti da malore nell'immersione alla petroliera e salvati, sono stati sette.