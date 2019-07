Arrestato pusher: sequestrati circa 13.000 Euro e 220 grammi tra cocaina e hashish

Genova - Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio: è successo nel pomeriggio di ieri.



Sospetto - Il giovane è stato notato mentre transitava a bordo della propria auto in via Fillak: fin da subito si è mostrato agitato e gli agenti hanno deciso di fare un controllo più approfondito. I poliziotti, dopo aver trovato nella maniglia di una portiera due confezioni in cellophane contenenti circa dieci grammi di cocaina si sono diretti nell’abitazione dell’uomo in via del Campasso, all’interno della quale sono stati rinvenuti altri centosessanta grammi di cocaina in pietra e quaranta grammi circa di hashish, oltre a un bilancino di precisione e 12.740 euro in banconote di vario taglio.



Cocaina - La perquisizione domiciliare è stata estesa anche in un appartamento di via Rivarolo nella disponibilità del fermato ed anche in questo caso sono stati rinvenuti circa dieci grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Marassi.