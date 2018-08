Arresto pusher, Siap: «Per sradicare il fenomeno serve sconfiggere la criminalità organizzata»

Genova - «Cogliamo con grande soddisfazione l'importante successo operativo messo in atto dalla Polizia di Stato genovese contro il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel Centro storico di Genova. Attività messa a segno con grande sacrificio vista la carenza di personale su tutto il territorio genovese e ligure. Però, per evitare che operazioni importanti come questa non riescano a scalfire la costante e dilagante attività portata avanti dalla criminalità organizzata sul nostro territorio, bisogna che al più presto ci si renda conto che c'è bisogno di un cambio di rotta radicale sulle modalità con le quali si affrontano le problematiche sociali»: lo ha dichiarato Roberto Traverso del Siap.



«Da anni chiediamo più risorse impegno sul versante investigativo ma occorre che anche chi governa il territorio si renda conto che da sole Polizia di Stato e altre forze dell'ordine, non possono risolvere i problemi sociali del territorio. Per questo esprimiamo forte solidarietà al Procuratore Capo Cozzi di fronte agli attacchi politici subiti in risposta alle sue legittime osservazioni in merito all'abbandono di chiedenti asilo sul territorio ligure - ha aggiunto - Da sempre diciamo che il disagio sociale porta manovalanza a costo zero alla mafia e questo problema non può risolverlo la Polizia di Stato ma solo chi governa le nostre città. Ovviamente non si tratta di dare un lavoro agli "asilanti", togliendolo ai cittadini italiani ma occorre dare un senso sociale a queste persone che vivono i nostri quartieri. Ci auguriamo, anche a tutela della nostra categoria troppo spesso oggetto di strumentalizzazione, che i segnali sempre più preoccupanti di derive demagogiche e strumentali rientrino nell'alveo di una razionale dialettica istituzionale» ha concluso Traverso.