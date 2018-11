Arriva la Meteorologia a La città dei bambini e dei ragazzi

Genova - In una città come Genova, così spesso in balia delle condizioni meteo, La città dei bambini e dei ragazzi ha deciso di dotarsi di un strumento tecnologico fondamentale: una centralina meteo di ultima generazione con la quale, oltre a monitorare la situazione atmosferica in tempo reale, insegnare ai bambini e ai ragazzi le nozioni basilari di una disciplina complessa e di grande attualità come la meteorologia.



Realizzata da ACROTEC in collaborazione con Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), la centralina meteo Acronet è dotata di un anemometro, di un pluviometro e di un termoigrobarometro, strumenti attraverso i quali bambini e ragazzi potranno imparare come si misura il vento, la sua velocità e la direzione in cui soffia, quanta pioggia è caduta, qual è la temperatura e quanto è realmente umida l’aria che respiriamo.



Nelle giornate inaugurali di sabato 24 e domenica 25 novembre a partire dalle ore 15,30 la centralina meteo verrà presentata da Cosimo Versace (vice Presidente Fondazione CIMA e Presidente Fondazione ACROTEC) e da Antonio Parodi (ricercatore Fondazione CIMA).

Successivamente appositi laboratori scientifici, realizzati in collaborazione con l’Associazione Festival della Scienza, aiuteranno i visitatori de La città dei bambini e dei ragazzi a leggere e interpretare in maniera scientificamente corretta tutti i dati rilevati in loco dalla centralina meteo, e forniranno consigli e indicazioni sulle misure da adottare in caso di allerta meteo o di alluvione.