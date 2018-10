Arrivederci sole, a Genova torna a spirare il forte vento

Genova - Dopo le temperature estive di questi giorni, a Genova sta spirando un forte vento che sta creando non pochi problemi a chi ha deciso di fare un giro e visitare le bellezze della città.



Interventi - In via Cecchi una squadra di pompieri sta provvedendo a mettere in sicurezza alcune lamiere, mentre altre squadre sono state impegnate in diversi interventi per gazebo volati, tapparelle e vetri rotti e alberi e semafori pericolanti. In tutti i casi non si sono registrati feriti. Piogge brevi ma intense hanno colpito anche il resto della regione, in particolare il Tigullio.