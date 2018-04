Asili nidi, iscrizioni on line fino al 21 maggio

Open week per le famiglie dal 2 al 4 maggio

Genova - C'è tempo fino a lunedì 21 maggio per presentare la domanda di iscrizione ai servizi per l'infanzia della fascia 0/3. Possono presentare domanda i genitori – di cui almeno uno residente a Genova – dei bambini nati tra il 2016 e il 2018. Potranno presentare domanda ai nidi d'infanzia i bambini nati negli anni 2016/2017/2018, ai Centri bambini i nati nel 2016 e fino al 31/3/2017 e alle sezioni primavera i bambini nati nel 2016.



Semplificazione - La novità introdotta quest'anno dal Comune di Genova consiste nella modalità di presentazione della domanda che sarà solo on line. Una semplificazione e un risparmio di tempo per le famiglie: niente permessi dal lavoro, niente orario di sportello, niente coda negli uffici. Tutto da casa. La digitalizzazione alla portata di tutti e un modo nuovo di interagire con l'Amministrazione. La campagna di comunicazione per informare le famiglie di questo importante passaggio è già partita e sul sito del Comune sono presenti banner che conducono direttamente alla pagina delle iscrizioni http://www.comune.genova.it/servizi/educativi.



Domande - Per aiutare le famiglie in questo passaggio importante sono state realizzate delle FAQ per rispondere ai dubbi e alle domande più frequenti. Iscrivere i propri figli ai servizi scolastici sarà più veloce: basta avere con sé la carta d'identità valida, il codice fiscale e un indirizzo e-mail. Per i non residenti l'iscrizione è cartacea, la documentazione è presente e scaricabile alla stessa pagina. On line è possibile trovare l'elenco dei servizi 0/3 divisi per municipio, le istruzioni per procedere con l'iscrizione e tutte le informazioni necessarie.



Graduatorie - L'Amministrazione, per venire incontro a tutte le esigenze e per superare eventuali criticità, ha anche predisposto punti di supporto per i genitori che non dovessero riuscire a terminare la procedura di iscrizione on line. Anche l'elenco dei punti di supporto è consultabile on line. Una volta terminata la procedura bisognerà attendere fino al 23 maggio, data in cui sarà disponibile la graduatoria provvisoria on line. La pubblicazione della graduatoria definitiva sarà disponibile dal 6 giugno. Mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 maggio in occasione dell'apertura del periodo di iscrizione ai servizi 0/3 il Comune di Genova apre alle famiglie i propri servizi per le bambine e i bambini. Un modo per conoscere di persona i luoghi della crescita e della socializzazione dei nostri bambini.