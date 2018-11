Asini morti per denutrizione e pessime condizioni igieniche, due denunciati

Due soci di un'azienda agricola sono stati denunciati dai forestali

Genova - Due soci di un'azienda agricola sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Montoggio e Genova Rivarolo, dopo che sono stati trovati dodici asini morti in loc. Piani di Praglia. I carabinieri forestali hanno denunciato i due soci per malgoverno, detenzione di animali in

condizioni incompatibili con la loro natura e inosservanza di un provvedimento in materia d’igiene.



Gli agenti insieme all’ASL3 genovese e l’ASL di Alessandria hanno accertato la morte di dodici asini in comune di Bosio (AL) e la presenza di circa una ottantina di asini detenuti senza alcuna autorizzazione a pochi metri di distanza oltre il confine di regione nel Comune di Ceranesi.