Asl 3, filo diretto con il reumatologo: dalle 10 alle 12 di venerdì

Genova - Venerdì dalle 10 alle 12 lo specialista è a disposizione per rispondere a quesiti su reumatismi, artriti e connettiviti



Nell'ambito dell’Onda Open Day sulle malattie reumatiche autoimmuni, promosso dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna in occasione della festa della mamma, Asl3 promuove promuove un Filo Diretto telefonico con lo Specialista venerdì 10 maggio dalle 10 alle 12. Contattando in tale orario il numero 010 849 8558 un esperto del Reparto di Reumatologia, diretto dal Dr. Gerolamo Bianchi, risponderà alle domande dei cittadini su patologie quali reumatismi, artriti e connettiviti.



Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la corretta informazione, la prevenzione primaria e la diagnosi precoce e favorire l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici nell'ambito delle malattie reumatiche, che colpiscono in Italia oltre 3,5 milioni di donne e che spesso esordiscono in età giovanile, impattando sulla qualità della vita, sulla salute riproduttiva e sulla pianificazione familiare.