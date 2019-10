Asl3, chiuse le strutture di Masone, Rossiglione e Campo Ligure

Genova - In relazione all’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile e in seguito all'ordinanza dei Sindaci dei Comuni di Campo Ligure, Rossiglione, Masone (distretto 8), rimangono chiuse al pubblico le seguenti strutture:

• *Campo Ligure* (Distretto 8): Poliambulatorio Via Rossi 33

• *Rossiglione* (Distretto 8): Poliambulatorio via Roma 36

• *Masone* (Distretto 8): Poliambulatorio Via Massolo 1

Inoltre a *Ronco Scrivia*, sempre a seguito dell’ordinanza del sindaco, è chiuso il Poliambulatorio di Via Trento e Trieste 130 a Borgo Fornari. Anche in questo caso l’utenza prenotata verrà ricontattata per fissare un nuovo appuntamento.



Domani venerdì 25 ottobre le piastre ambulatoriali citate saranno aperte. Garantito il servizio di continuità assistenziale/guardia medica dalle 20 alle 8. Per informazioni: Sportello Unico Distrettuale tel. 010 849 9674 / 9676 / 9677.