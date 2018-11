Aspi sospende il traffico dei trasporti eccezionali sulla A26 per controlli sui viadotti

Problemi per i carichi da e per il Porto di Genova

Genova - I trasporti eccezionali, superiori alle 75 tonnellate, non possono circolare sull'A26. Il direttore di Spediporto, Giampaolo Botta, annuncia che Autostrade ha sospeso l'autorizzazione. La comunicazione di Aspi, ricevuta da Botta, annuncia: «L'avvio necessario di controlli sui numerosi viadotti presenti lungo la A26, di fatto la sola autostrada utilizzata dai carichi eccezionali da e per il Porto di Genova».



I problemi per l'associazione che riunisce spedizionieri, corrieri e trasportatori nascono dal fatto che: «la sospensione è avvenuta senza preavviso, molti operatori avevano già in mano le autorizzazioni al trasporto, ma i loro carichi sono stati bloccati, e - conclude Botta - ad oggi non si ha idea dei tempi con cui verranno riattivate le autorizzazioni».