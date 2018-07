Aspiranti Dottori dagli Stati Uniti negli ospedali genovesi

Genova - Il sindaco di Genova Marco Bucci, con Pietro Pongiglione, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, martedì 31 luglio alle ore 13 ha ricevuto, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, una delegazione di studenti e studentesse di Medicina provenienti dal Nord America.



L’Istituto pediatrico Giannina Gaslini e l’Ospedale Policlinico San Martino, in collaborazione con il progetto internazionale Atlantis Project, hanno ospitato da maggio a luglio 2018 più di novanta studenti in Medicina provenienti dalle più prestigiose università americane tra cui Harvard, Princeton, Yale, UC-Berkeley, Johns Hopkins, per un programma estivo di affiancamento e studio sul campo.



L'Atlantis Project, con sede a Washington D.C., dal 2007 persegue l’obiettivo di far conoscere in prima persona le dinamiche del sistema sanitario internazionale a giovani iscritti a corsi propedeutici per diventare nel loro futuro discepoli di Esculapio.



Gli ospedali genovesi hanno messo mettono a disposizione le competenze del proprio personale e le proprie strutture, soprattutto nei reparti più gettonati di Chirurgia, Neurochirurgia, Cardiologia, Ginecologia e Pediatria.



Il progetto è un’opportunità di scambio interessante per illustrare metodologie di lavoro, di ricerca e di studio a giovani studenti provenienti da realtà universitarie prestigiose. Il contatto è certamente stimolante per gli studenti che possono confrontarsi con una cultura diversa dalla loro e costruire rapporti utili alla professione che andranno ad intraprendere ma anche per i medici che operano nelle strutture ospedaliere cittadine.



Gli studenti, conversando con il sindaco Bucci, hanno manifestato con toni entusiastici le loro impressioni su questa esperienza per l'accoglienza ricevuta e le espertises acquisite in questi mesi.