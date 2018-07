Assoutenti contro le truffe domestiche grazie allo spioncino intelligente

Genova - Crescono le truffe ai danni delle persone più anziane: le vittime di raggiri tra chi ha più di 65 anni sono salite da 15.367 nel 2014 a 20.064 nel 2016, ovvero il 20% di tutti coloro che hanno denunciato il reato. Il fenomeno si riacutizza ogni estate, quando le città sono deserte e le persone più sole. Un incontro pubblico per fornire alla cittadinanza gli strumenti necessari a difendersi dalle truffe domestiche si è svolto presso la Sala Consiliare del Municipio Levante in Via Pinasco a Genova. Il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino, il Presidente del Municipio Levante Francescantonio Carleo e Sergio Caglieris Responsabile U.O.S. Centrale Unica di Risposta del NUE 112 Liguria si sono confrontati con i tanti presenti proponendo soluzioni concrete per evitare le truffe e fornendo consigli pratici per imparare a riconoscere chi si presenta alla porta sotto falsa identità.



Truffe - «Non è più tollerabile venire a conoscenza di pensionati raggirati da finti poliziotti e assistenti sociali, ladri che si nascondono sotto l’abito di funzionari pubblici e tecnici del gas” ha detto Furio Truzzi. “Gli anziani oggi vivono dentro la propria casa provando ansia, paura e disagio e non è qualcosa che possiamo accettare senza provare a dar loro gli strumenti per tutelarsi. Il primo consiglio è sempre questo: chiamare il 112 al primo sospetto».



E al 112 è collegata la nuova versione dello spioncino intelligente Sesamo, che durante l’incontro è stato presentato come una delle possibili soluzioni al problema delle truffe.



Salute - Sergio Caglieris Responsabile del NUE 112 nel suo intervento ha sottolineato l’utilità di questo tipo di spioncino non solo sistema come antitruffa ma anche per la tutela della salute, spiegando come tramite una profilatura autorizzata e realizzata con lo spioncino si può favorire l’intervento sanitario in caso di necessità. Agli ultra 65enni presenti all’incontro di questa mattina è stato consegnato un buono omaggio per il ritiro di uno spioncino intelligente antitruffa collegato al 112 (tecnologia Sesamo System).