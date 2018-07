Atp, al via il bus navetta verso l´Aeroporto Colombo

Partenza da Portofino e arrivo a Genova: otto fermate tra Santa Margherita e Rapallo

Genova - Prenderà il via lunedì 16 luglio il nuovo servizio GOA Airport Shuttle, che fino al 16 settembre collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante allo scalo aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova. Gestito da Atp Esercizio, il collegamento rappresenta una nuova risposta all’esigenza di collegare l’Aeroporto di Genova con il Tigullio. I viaggiatori, residenti e turisti, avranno così la possibilità di raggiungere il loro aeroporto senza difficoltà, con ben sei corse giornaliere previste per l’andate e altrettante per il ritorno. I due capolinea del nuovo servizio sono Portofino e l’aeroporto Cristoforo Colombo: una tratta che viene percorsa in poco più di un’ora.

Fermate intermedie sono otto: Paraggi, Covo di Nord Est, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo corso Matteotti, Rapallo Fs, Rapallo Campo Golf, Rapallo casello A12. La prima partenza da Portofino è alle 4.10 e l’ultima da Portofino alle 17.00; per il ritorno la prima partenza dal Cristoforo Colombo è alle 9.30 e l’ultima alle 00.30. Il servizio GOA Airport Shuttle sarà utile a tutto il comprensorio del Tigullio e del Golfo Paradiso. Turisti e residenti potranno salire a bordo del mezzo in una delle fermate di interscambio, in particolare quella presso la stazione di Rapallo e presso il casello autostradale di Rapallo. Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta questa mattina in aeroporto, hanno partecipato e sono intervenuti il Presidente di Aeroporto di Genova Paolo Odone, il Direttore Generale di Aeroporto di Genova Piero Righi, il presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori, il vice presidente di Atp Esercizio Carlo Malerba, il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino e i tre sindaci: Carlo Bagnasco di Rapallo, Paolo Donadoni di Santa Margherita e Matteo Viacava di Portofino.



Servizio - «Con il nuovo servizio GOA Airport Shuttle il Cristoforo Colombo si avvicina ancora di più alla Liguria. – Commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Grazie a questa navetta i turisti in arrivo potranno spostarsi verso i principali comuni del Tigullio in maniera comoda e conveniente, mentre i residenti di Portofino, Santa Margherita e Rapallo potranno raggiungere l’aeroporto in maniera semplice e veloce per i loro viaggi di vacanza e di lavoro. Siamo grati ad ATP per questa importante novità. Grazie anche ai sindaci dei Comuni coinvolti, agli albergatori e agli operatori turistici che ci aiuteranno a promuovere questo servizio. Il Cristoforo Colombo si conferma così, sempre di più, il City Airport della Liguria». Per Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio, «Il nuovo servizio di collegamento tra l’aeroporto Cristoforo Colombo e il Tigullio occidentale, con destinazione Portofino, costituisce l’ennesima dimostrazione che l’attività degli Enti territoriali e la collaborazione fra gli stessi sono fondamentali per migliorare la qualità dei servizi offerti e per favorire lo sviluppo turistico del nostro comprensorio. La Città Metropolitana e il consigliere delegato Garbarino vanno ringraziati per l’idea di questo nuovo importante collegamento e per il costante sostegno dato al trasporto pubblico provinciale».



Esigenze - Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana: «Quest’importante novità è stata fortemente voluta dal sindaco Metropolitano Marco Bucci e prosegue quella politica di miglioramento dei servizi che Atp e Aeroporto perseguono da tempo. L’obiettivo è sempre uno: dare risposte concrete alle esigenze delle persone». Il servizio funzionerà nella fascia oraria in cui sono previste partenze e arrivi dallo scalo aeroportuale. A bordo del mezzo funzionerà un sistema wifi. Il servizio “navetta” prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi (dalla metà di luglio alla metà di settembre. I titoli di viaggio sono acquistabili on-line sul sito di Atp Esercizio (http//:atpesercizio.it/AirportShuttle), anche da tablet e smartphone), sul sito e-commerce di Aeroporto di Genova (www.voladagenova.it) e a bordo. Da lunedì i biglietti di corsa singola saranno disponibili anche presso l’ufficio turistico di Comune e Regione Liguria, presente al piano arrivi dell’aeroporto.





Le tariffe - Il biglietto a bordo di corsa singola costa 20 euro. Per quanto riguarda i biglietti on-line: il ticket di andate e ritorno costa 30 euro. Tre passeggeri di corsa solo andata pagano complessivamente 50 euro. Tre passeggeri andata e ritorno pagano 70 euro. Quattro passeggeri corsa solo andata pagano 65 euro. Quattro passeggeri con corsa andata e ritorno pagano 90 euro. Cinque passeggeri corsa solo andata pagano 80 euro. Cinque passeggeri andata e ritorno pagano 110 euro. Per un numero di passeggeri superiore a cinque persone, l'utenza dovrà effettuare più prenotazioni. I bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis.