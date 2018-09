Atp, dopo il capolinea a Brignole arrivano le pensiline e la sala d´aspetto

Genova - Continuano i lavori per rimodulare e rendere più fruibile per i passeggeri il nuovo terminal delle corriere Atp, istituito in viale Caviglia, nella zona di Genova Brignole. Atp Esercizio ha individuato un professionista che ha predisposto il progetto, che dovrà essere vagliato e approvato dalla Sovrintendenza.



Pensiline - «Si tratta di creare una casetta-sala d’aspetto sulla falsa riga di quella già operativa a Rapallo Inoltre il progetto prevede la creazione di pensiline per il riparo dalla pioggia. Si faranno in tempi brevissimi anche i marciapiede “salvagente” che offriranno ai passeggeri di Atp le adeguate condizioni di sicurezza. Viale Caviglia viene utilizzato solo da mezzi del servizio pubblico. Sul lato di ponente sono posizionati 5 stalli a disposizione di mezzi Amt, mentre sul lato di levante trovano posto su due diverse corsie 12 stalli per le corriere di Atp. Il passaggio dei pedoni è garantito in piena sicurezza sui due lati del viale e anche in una fascia centrale. Il viale è inibito al traffico privato e i parcheggi per le moto, cancellati per fare spazio al Terminal, sono stati spostati in piazza della vittoria lato Inps. Le corriere che hanno il capolinea Atp in viale Caviglia sono quelle in arrivo dal Levante (Golfo Paradiso, Tiguillio e Fontanabuona) e dalle vallate di Genova (Trebbia, Scrivia), mentre a seguito della caduta del ponte Morandi continueranno ad avere il capolinea a ponente le corriere della Valle Stura. E’ da viale Caviglia che partono e arrivano tutte le principali linee extraurbane che fanno parte dell’offerta di Atp».