Atp, in aumento dopo il tramonto il numero degli evasori

Genova - Sono partiti i controlli anti-evasione estivi e serali. Tra mercoledì, giovedì e venerdì sera, sulle due tratte maggiormente frequentate del Tigullio (Rapallo-Santa Margherita-Portofino e Chiavari-Lavagna-Sestri-Casarza) gli agenti verificatori hanno controllato 1200 passeggeri, rilevando un tasso di evasione pari a circa il 10%.



Multe - La metà delle sanzioni è stata regolarizzata a bordo pagando 40 euro; per le altre sanzioni emesse se pagate entro 5 giorni l’importo è pari a 60,00 euro oltre al prezzo del biglietto. Per chi paga dopo i primi 5 giorni ma entro 60 giorni, l’importo sale a 105,46 euro comprensivo di spese e biglietto. «Questa settimana sono proseguite le operazioni intensive di controllo a bordo dei mezzi Atp sulle linee della riviera di Levante, in particolare sono state controllate le tratte sia per verificare la regolarità dei titoli di viaggio, sia per garantire la sicurezza a bordo dei mezzi, con il valido supporto delle forze dell'ordine Polizia della zona – conferma Andrea Geminiani, direttore Atp – i dati emersi sono in linea con quello che ci aspettavamo. In ogni caso dopo queste prime serate, le verifiche andranno avanti tutta l’estate e riguarderanno anche il sabato e la domenica».



Orario - Le squadre di controllori, coordinate da Angelo Rolleri, aumenteranno l’attività con l’arrivo dell’estate, ampliando l’orario delle verifiche anche alla sera e ai fine settimana. «Abbiamo un gruppo molto attivo e dinamico, presente sul territorio sia in riviera sia nelle vallate – conferma Andrea Geminiani, direttore amministrativo - i controlli non vanno in ferie ma vengono potenziate d’estate, nell’ambito di quel piano regionale di lotta all’evasione che viene svolto sotto l’egida Città Metropolitana».