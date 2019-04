Atp in campo per l´autismo

Genova - Anche Atp darà il suo contributo a livello di informazione e sensibilizzazione in occasione della settimana che va ad iniziare quest’oggi e che in Liguria si chiuderà con l’evento di domenica prossima 7 aprile a Genova Caricamento.



Autismo - In collaborazione con l’’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa Liguria Onlus) a bordo dei bus di linea verranno affisse vetrofanie dedicate all’iniziativa in corso e all’associazione: «Un materiale informativo e promozionale che si rivolge a tutta la platea dei nostri passeggeri – spiega Antonella Aonzo, che come responsabile Atp Pari opportunità ha curato l’iniziativa – La Giornata Mondiale per l’Autismo è domani, martedì 2 aprile, ma durante tutta la settimana si affronteranno le tematiche relative e domenica 7 a Genova ci sarà un grande evento, cui parteciperanno persone di tutta la provincia; molti arriveranno dal levante».



Disturbi - Per quanto riguarda l’associazione Angsa Liguria, è costituita da genitori, familiari e tutori di persone affette da disturbi dello spettro autistico. L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi pervasivi dello sviluppo in genere affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e nel principio delle pari opportunità. Fiorella Senni, una delle responsabili di Angsa, ha consegnato il materiale informativo e promozionale ad Atp: «Questo sarà il primo passo per una collaborazione che intendiamo mantenere viva anche in futuro», conclude Aonzo.