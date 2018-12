Atp, intitolato a Zaninetta il nuovo Terminal Bus

Genova - E' stato intitolato il nuovo Terminal Bus di viale Caviglia, a Brignole, a Remigio Zaninetta, che fino al 2008 aveva guidato l’azienda con capacità manageriale, umanità ma soprattutto con una visione del futuro che era merce rara in quel mondo. A seguito di un incidente stradale, Zaninetta era scomparso prematuramente. Il Terminal che da quest’oggi si chiamerà “Remigio Zaninetta” è stato progettato e creato da Atp Esercizio, su mandato della Città Metropolitana e in pieno accordo con il Comune di Genova.



Corriere - Alla scopertura della targa, con la benedizione impartita da monsignor Anselmi, che intitola l’hub di viale Caviglia hanno partecipato anche Graziella Ravera Zaninetta e Maria Flora Zaninetta, rispettivamente moglie e figlia del compianto dirigente Atp. Il nuovo Terminal, attivo da qualche mese, consente a tutti i passeggeri delle corriere di ritrovarsi con un unico capolinea nel centro di Genova e di avere a disposizione la possibilità di cambiare vettore e trovarsi a pochi metri la stazione ferroviaria di Genova Brignole, i capolinea e le fermate di molti mezzi urbani Amt, la principale stazione di sosta dei taxi, il Volabus. Viale Caviglia è utilizzato solo da mezzi del servizio pubblico. Sul lato di ponente verranno posizionati 5 stalli a disposizione di mezzi Amt, mentre sul lato di levante troveranno posto su due diverse corsie 12 stalli per le corriere di Atp. Il passaggio dei pedoni è garantito in piena sicurezza sui due lati del viale e anche in una fascia centrale.



Parcheggio - Le corriere che hanno il capolinea Atp in viale Caviglia sono quelle in arrivo dal Levante (Golfo Paradiso, Tiguillio e Fontanabuona) e dalle vallate di Genova (Trebbia, Scrivia), mentre a seguito della caduta del ponte Morandi continueranno ad avere il capolinea a Ponente le corriere della Valle Stura. E’ da viale Caviglia che partiranno e arriveranno tutte le principali linee extraurbane che fanno parte dell’offerta di Atp.