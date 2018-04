Atp, nuove corriere in Valle Stura

Genova - Atp attiverà dal 2 maggio a titolo sperimentale due nuove corse da e per Rossiglione: la prima sarà in partenza alle ore 13.40 con destinazione Genova Terminal di viale Caviglia (arrivo alle ore 14.55) via A26 con uscita autostradale a Genova Cornigliano, mentre la seconda sarà in partenza da Genova Terminal viale Caviglia alle ore 15.10 con destinazione Rossiglione (arrivo alle ore 16.35) via A26 con entrata autostradale a Genova Pegli.



Il periodo di validità della sperimentazione è dal 2 maggio al 16 giugno con cadenza da lunedì a venerdì. La novità fa seguito l’incontro che era stato organizzato nel Comune di Masone, presente il consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana, Claudio Garbarino, il vice presidente di Atp Esercizio Carlo Malerba, e l’esperto di trasporti per la Città Metropolitana Giulio Oliveri. Presenti i sindaci di Masone Enrico Piccardo, di Mele Mirko Ferrando, di Rossiglione Katia Picardo, di Campoligure Andrea Pastorino, di Tiglieto Giorgio Leoncini e di Urbe Fabrizio Antoci, si era avviato un percorso di confronto che sta dando i suoi frutti