Atp, scattano le tariffe per i bagagli `non accompagnati`

Genova - ATP informa che a decorrere dal primo maggio 2019 i bagagli non accompagnati fino a un massimo di 10 Kg. di peso potranno essere trasportati solo a fronte del pagamento del “Biglietto bagaglio” del valore di 6 euro indipendentemente dalla tratta che il bagaglio percorre.



Bagagli - Il biglietto dovrà essere timbrato nelle apposite obliteratrici al momento della spedizione o, nel caso ciò non fosse possibile, compilato negli appositi spazi a cura di chi effettua la spedizione. Il biglietto dovrà essere applicato in modo ben visibile sul bagaglio stesso. Con questa novità, Atp intende mettere ordine e regolamentare un sistema di trasporto delle merci che ha una lunga tradizione per quanto riguarda il trasporto pubblico provinciale e soprattutto lo storico legame tra entroterra e costa. Perché è su questo tratto che da quando esiste il trasporto pubblico, viaggiano generi di prima necessità, ma anche oggetti e persino biciclette. «L’obiettivo è dare una regola fissa a un sistema di trasporto che non è mai venuto meno» - conferma Atp Esercizio.