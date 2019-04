Atp, servizio speciale Brignole - Castello della Pietra

Genova - In occasione dell'apertura del Castello della Pietra di Vobbia, ATP Esercizio in collaborazione con il Parco Antola, organizza un servizio di trasporto gran turismo da Genova Brignole per Vobbia (via autostrada con uscita a Isola del Cantone).



Il servizio si svolgerà nei giorni festivi dal 22 Aprile al 1 Novembre 2019. Il prezzo del biglietto avrà un costo di 10,00 € valido per andata e ritorno e sarà possibile acquistarlo a bordo dall’autista.



Sono previste due corse al giorno:

MATTINA:

Andata: partenza da Genova Brignole alle 8.30 con arrivo a Vobbia alle 10.00 .



Ritorno: partenza da Vobbia alle 12.15 con arrivo a Genova Brignole alle 13.30



POMERIGGIO:

Andata: partenza da Genova Brignole alle 13.45 con arrivo a Vobbia alle 15.00 .



Ritorno: partenza da Vobbia alle 17.15 con arrivo a Genova Brignole alle 18.30



Le corse saranno effettuate nei seguenti giorni:



- 22, 25, 28 Aprile 2019



- 1, 5, 12, 19, 26 Maggio 2019



- 2, 9, 16, 23, 24, 30 Giugno 2019



- 7, 14, 21, 28 Luglio 2019



- 4, 11, 15, 18, 25 Agosto 2019



- 1, 8, 15, 22, 29 Settembre 2019



- 6, 13, 20, 27 Ottobre 2019



- 1 Novembre 2019