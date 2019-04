Atp-Stazioni Marittime, accordo per il trasporto dei crocieristi

Il servizio sarà svolto in area portuale

Genova - Dopo il promo trasporto passeggeri svolto ieri, è stata promossa la convenzione tra Stazioni Marittime Spa e Atp Esercizio.



Crocieristi - L’accordo prevede che Atp Esercizio svolga un’attività di trasporto dei crocieristi all’interno dell’area portuale, percorrendo in particolare il tratto tra Ponte dei Mille e Ponte Doria. «Siamo soddisfatti del funzionamento della prima giornata di servizi – dice Edoardo Monzani, amministratore delegato di Stazione Marittime Spa – l’accordo resta in vigore e Atp metterà a disposizione i suoi mezzi, quando sarà necessario». Il primo servizio ha riguardato circa 5mila crocieristi, che nella giornata di ieri sono sbarcati da una nave Msc.



Servizio - «L'accordo con Stazioni Marittime Spa per il servizio svolto in area portuale è per noi molto positivo. Un servizio attuato in sinergia con Amt, che conferma la qualità della nostra offerta e la professionalità del personale» - spiega Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio.