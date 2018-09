Atp, viaggio gratis a ottobre per i pendolari della Valle Stura

Genova - ATP Esercizio ha deciso di prolungare per tutto il mese di ottobre l’offerta che consente agli abbonati pendolari della Valle Stura (Tiglieto, Masone, Campo Ligure e Rossiglione) e di Mele di poter viaggiare con lo stesso abbonamento e senza costi aggiuntivi anche sui mezzi Amt e Trenitalia, una volta raggiunto il nuovo capolinea Di Pra.



«E’ giusto chiarire che per questi pendolari di vallata, che più di altri soffrono i disagi legati alla nuova viabilità, abbiamo deciso consentire di viaggiare con lo stesso abbonamento anche sui mezzi Amt e anche sui treni regionali per Genova, una volta che sono arrivati in corriera presso il nuovo capolinea di Genova Pra – conferma Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio – per avere questo servizio i nostri abbonati non dovranno pagare un euro in più. I costi di trasporto aggiuntivi, infatti, li copriremo noi con le risorse di bilancio». La nuova situazione di emergenza che si è venuta a creare a seguito dell’interruzione della A10 e del carico fortissimo della viabilità locale a Genova, ha messo in moto anche una nuova politica nel trasporto pubblico che punta su una maggiore integrazione, sia tariffaria sia soprattutto logistica, tra i vettori: «Come Città Metropolitana abbiamo ribadito in varie occasioni la necessità di accelerare su questo tema, proseguendo nelle iniziative che danno risposte anche ai cittadini che abitano nelle vallate e nell’hinterland genovese», dichiara Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana.